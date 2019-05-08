В России появятся рекомендации для педагогов по ведению соцсетей

Министерство просвещения России планирует разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей. Об этом сообщается в ответе главы министерства Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

По словам Васильевой, в настоящее время особо остро стоит вопрос формирования профессионального имиджа современного педагога.

Рекомендации планируется направить руководителям органов исполнительной власти субъектов к началу 2019/20 учебного года, передает «РИА Новости».

«Надеюсь, что к началу нового учебного года рекомендации для педагогов по безопасному ведению соцсетей будут действительно разработаны, что впоследствии исключит ситуации, подобные той, в которой оказалась учительница из Барнаула», — отметила Васильева.

Напомним, ранее сообщалось, региональный министр вступился за учительницу из Барнаула, уволившуюся из-за фото в купальнике.