Помпео заявил, что Трамп делает все для того, чтобы исправить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп заинтересован в улучшении отношений с Россией, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал государственный секретарь США Майкл Помпео. Он подчеркнул, что Трамп делает все для того, чтобы исправить отношения между Россией и США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в японской Осаке. Он пройдет в июне этого года.



Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Reuters, американский лидер тогда также выразил уверенность в том, что США наладят в итоге хорошие отношения с Россией.

