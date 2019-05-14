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Помпео заявил, что Трамп делает все для того, чтобы исправить отношения с Россией

15:39, 14.05.2019
Помпео заявил, что Трамп делает все для того, чтобы исправить отношения с Россией
Фото: mil.ru

Президент США Дональд Трамп заинтересован в улучшении отношений с Россией, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал государственный секретарь США Майкл Помпео. Он подчеркнул, что Трамп делает все для того, чтобы исправить отношения между Россией и США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в японской Осаке. Он пройдет в июне этого года.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Reuters, американский лидер тогда также выразил уверенность в том, что США наладят в итоге хорошие отношения с Россией.

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