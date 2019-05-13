В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

США не запрашивали встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в японской Осаке в июне. Об этом пишет RNS со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.



Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что Вашингтон запросил переговоры Трампа и Путина.

Президенты России и США планировали встретиться на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, но после инцидента в Керченском проливе Трамп отменил встречу и заявил, что она состоится только после освобождения задержанных украинских моряков.

3 мая Дональд Трамп пообщался с Владимиром Путиным по телефону. Лидеры двух стран, в частности, обсудили новое соглашение по ядерному вооружению.