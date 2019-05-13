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Трамп собирается встретиться с Путиным на саммите G20 в Осаке

22:32, 13.05.2019
Трамп собирается встретиться с Путиным на саммите G20 в Осаке
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в японской Осаке. Он пройдет в июне этого года.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Reuters, американский лидер выразил уверенность в том, что США наладят в итоге хорошие отношения с Россией.

Ранее в Кремле сообщили, что США не запрашивали встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в японской Осаке в июне.

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