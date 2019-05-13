В Казани улицу Габишева перекроют на три дня

В Казани 13, 14 и 15 мая улица Габишева в ночные часы будет закрыта для движения автомобилей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ограничение связано с проведением дорожных работ. В эти дни с 20 часов до 6 часов по улице Габишева будет закрыто движение автотранспорта на участке от улицы Кул Гали до улицы Рихарда Зорге.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Василий Власов предложил ограничить проведение ремонтных работ на дорогах в праздники. Соответствующее предложение направлено председателю правительства Максиму Акимову. В письме подчеркивается, что инициатива поможет сократить количество пробок. В качестве примера Власов привел майские праздники, когда большое число людей выезжает из города.

