В России могут ограничить ремонт дорог в праздники

Депутат Госдумы РФ Василий Власов предложил ограничить проведение ремонтных работ на дорогах в праздники. Соответствующее предложение направлено председателю правительства Максиму Акимову.

В письме подчеркивается, что инициатива поможет сократить количество пробок. В качестве примера Власов привел майские праздники, когда большое количество людей выезжают из города.

«Парадоксальным является тот факт, что дорожные работы никак не прекращаются в этот период и огромному количеству людей приходится стоять в пробках в силу ремонта одной или даже нескольких полос движения», — цитирует парламентария «РИА Новости».

В скором времени в правительстве проанализируют возможность реализации данной идеи.

Напомним, ранее власти России предложили увеличить скорость на федеральных трассах до 110 км/ч.