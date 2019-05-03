В России могут ограничить ремонт дорог в праздники
Депутат Госдумы РФ Василий Власов предложил ограничить проведение ремонтных работ на дорогах в праздники. Соответствующее предложение направлено председателю правительства Максиму Акимову.
В письме подчеркивается, что инициатива поможет сократить количество пробок. В качестве примера Власов привел майские праздники, когда большое количество людей выезжают из города.
«Парадоксальным является тот факт, что дорожные работы никак не прекращаются в этот период и огромному количеству людей приходится стоять в пробках в силу ремонта одной или даже нескольких полос движения», — цитирует парламентария «РИА Новости».
В скором времени в правительстве проанализируют возможность реализации данной идеи.
Напомним, ранее власти России предложили увеличить скорость на федеральных трассах до 110 км/ч.Общество
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