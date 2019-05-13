МЧС Татарстана заявило о разливе нефтепродуктов в Юдино

Сегодня, около 10 утра, поступило сообщение о том, что произошел разлив нефтесодержащей жидкости из металлических емкостей, сообщает МЧС РТ.

Разлив произошел в Юдино на Приволжской улице. Принадлежность и количество вытекшей жидкости устанавливается. Причина происшествия выясняется.

Напомним, ранее специалисты одного из территориальных управлений Минэкологии РТ выявили превышение содержания нефтепродуктов в почве в Бугульме, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Местное предприятие, которое занимается оптовой торговлей отходами лома, до этого уже привлекалось к ответственности за нарушение природоохранного законодательства. В результате исследования установлено значительное превышение содержания нефтепродуктов на площади 2,6 тысячи квадратных метров. Вред, причиненный почве, оценивается в 3,9 млн рублей. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело.

