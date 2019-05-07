В Бугульме по факту сброса нефтепродуктов возбудили уголовное дело, ущерб оценивается в 3,9 млн рублей

Специалисты одного из территориальных управлений минэкологии РТ выявили превышение содержания нефтепродуктов в почве в Бугульме, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Местное предприятие, которое занимается оптовой торговлей отходами лома, до этого уже привлекалось к ответственности за нарушение природоохранного законодательства. В результате исследования установлено значительное превышение содержания нефтепродуктов на площади 2,6 тысяч квадратных метров. Вред, причиненный почве, оценивается в 3,9 млн рублей. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Минприроды РФ опубликовало доклад о регионах России, где наиболее загрязнена почва.

Согласно отчету ведомства, в Приморском крае отмечается наименее благоприятная ситуация по санитарно-химическим показателям. Там доля неблагоприятных проб почвы составляла 48,1%, что является достаточно высоким показателем.

