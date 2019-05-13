Курс доллара увеличился до 65,42 рубля, евро – до 73,46 рубля

На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 34 копейки и составил 65,42 рубля.

Курсе евро также показал серьезное увеличение на 32 копейки — до 73,46 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Кроме того, индекс Мосбиржи на открытии торгов по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии увеличился на 0,03% — до уровня в 2 515,73 пункта. Индекс РТС вырос на 0,32% и составил 1 217,71 пункта.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал курс доллара на этой неделе не выше 66 рублей.