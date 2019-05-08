Эксперт прогнозирует курс доллара не выше 66 рублей

Директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля сохранит свои позиции в диапазоне 65—66 руб. за 1$, но не исключает его снижения выше 66 руб. На отечественную валюту негативно влияют снижение цен на нефть и рост объемов покупок валюты ЦБ РФ для Министерства финансов РФ. Что касается геополитических рисков, пока санкционная риторика в пределах умеренного фона.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин считает, что рубль продолжит торговаться в узком диапазоне, находясь в ожидании триггера, который скорее всего появится в пятницу или на выходных, когда станет известно решение президента США по вопросу торговой политики с Китаем. Прогноз по курсу USD/RUB — 64,95—65,70.

Большинство участников рынка отсутствуют по причине длительных выходных, поэтому объемы торгов незначительны. В преддверии грядущих праздников инвесторы предпочтут воздержаться от риска и, вероятно, зафиксировать часть своих позиций, что будет оказывать негативное давление на рубль.

