В Набережных Челнах подготовка к отопительному сезону обойдется в 2 млрд рублей

Объем работ, запланированный на подготовку Набережных Челнов к отопительному сезону, превышает 1 млрд 958 млн рублей, сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Салават Ситдиков заметил, что на Набережночелнинской ТЭЦ запланированы плановые ремонтные работы, которые превышают 250 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане владельцы квартирных счетчиков за тепло переплачивают в три раза.

