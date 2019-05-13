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Экономика

В Набережных Челнах подготовка к отопительному сезону обойдется в 2 млрд рублей

10:30, 13.05.2019
В Набережных Челнах подготовка к отопительному сезону обойдется в 2 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Объем работ, запланированный на подготовку Набережных Челнов к отопительному сезону, превышает 1 млрд 958 млн рублей, сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Салават Ситдиков заметил, что на Набережночелнинской ТЭЦ запланированы плановые ремонтные работы, которые превышают 250 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане владельцы квартирных счетчиков за тепло переплачивают в три раза.

ЭкономикаФинансыБюджетОбществоИнфраструктура Татарстан
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