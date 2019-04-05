В Татарстане владельцы квартирных счетчиков за тепло переплачивают в три раза

Первые результаты изменения российским правительством порядка расчетов за отопление с 1 января 2019 года почувствовали казанцы. Читателю «Реального времени» пришел счет за отопление квартиры по счетчику и за ОДН — за отопление площади, вдвое превышающей площадь квартиры — итого «три счетчика».



Зато теперь счетчики на отопительные приборы можно устанавливать всем: в соответствии с действующим с 1 января порядком, управляющие компании обязаны принимать к расчету указания правильно установленных, зарегистрированных и опломбированных приборов, независимо от того, оборудованы ли ими все квартиры дома.

О плюсах и минусах нового порядка оплаты отопления читайте в сегодняшнем материале «Реального времени».