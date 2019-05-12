Семья Алсу заявила, что требований засекретить итоги проверки «Голоса» не было

Семья Алсу заявила, что новости о том, что Ян Абрамов, муж певицы, обращался в голландскую компанию, которая обладает франшизой на телевизионное шоу «Голос», не соответствуют действительности, сообщает РБК.

Ранее была распространена информация, что Ян Абрамов обратился с просьбой засекретить результаты проверки голосования в финале на шоу «Голос. Дети». Отмечается, что никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании, ни к другим компания и лицам, которые имеют отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами.

Напомним, ранее сообщалось, что аномальные результаты голосования за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале шоу «Голос. Дети» зафиксированы в пяти регионах.

