СМИ: пять регионов «аномально» проголосовали за дочь Алсу на шоу «Голос. Дети»

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Аномальные результаты голосования за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале шоу «Голос. Дети» зафиксированы в пяти регионах.

Среди субъектов РФ — Москва, Подмосковье, Курская, Калининградская и Кировская области, передает «Лента» со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом проверки результатов.

Проверку итогов голосования на шоу «Голос. Дети» ведут специалисты Group-IB.

Первый канал отказался комментировать промежуточные результаты расследования.

Напомним, скандал разгорелся после того, как десятилетняя дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта. Она обошла других участников по факту зрительского голосования, в котором получила 56,5% голосов.