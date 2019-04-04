Казань попала в десятку самых популярных у иностранцев городов России в 2018 году

Казань оказалась на седьмом месте в рейтинге самых популярных среди иностранных туристов городов и регионов России. Данные подготовило аналитическое агентство «ТурСтат».

Согласно отчету экспертов, Казань в прошлом году посетили порядка 346 тыс. иностранцев. На первом месте в списке оказалась Москва с показателем в более 5 млн иностранных туристов. Далее следуют Санкт-Петербург (3,9 млн), Подмосковье (более 2 млн), Краснодарский край (более 1 млн) и Крым (более 1 млн).

Приморский край и Иркутская область (Байкал) лидируют по темпам роста числа иностранных туристов.

Рейтинг был составлен по результатам анализа данных статистики въездного туризма в городах и регионах России в 2018 году и экспертных оценок.

Отмечается, что главными факторами роста иностранного туризма в Россию стали ЧМ-2018, морские круизы на Дальнем Востоке и Балтике и электронные визы.

Напомним, ранее сообщалось, что Казань вошла в пятерку самых театральных городов России.