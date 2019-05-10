Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Российский журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко будет похоронен в воскресенье, 12 мая, в Москве.

Траурная церемония пройдет на Троекуровском кладбище. Прощание состоится утром в траурном зале Троекуровского кладбища в 11:00 по мск, передает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора радиостанции Владимира Мамонтова.

Стоит отметить, что Доренко основал радиостанцию «Говорит Москва» в 2014 году и являлся ее главным редактором.

Напомним, Доренко погиб вечером, 9 мая, в Москве. Ранее радиостанция «Говорит Москва» сделала заявление по поводу причины смерти Доренко.