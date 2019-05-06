Бывший посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич может перейти в администрацию президента — СМИ

Михаил Бабич, которого президент России Владимир Путин отправил в отставку с поста посла России в Белоруссии, может перейти на работу в администрацию президента.

По информации источника «Ведомостей», работой Бабича в Кремле довольны, а его отставка с загрязненной российской нефтью никак не связана.

По словам собеседника газеты, реальная причина конфликта властей Белоруссии с Бабичем заключается в том, что он поспособствовал перекрытию схем нелегальных поставок товаров из Белоруссии примерно на $3 миллиарда.



Источник «Ведомостей» не исключил, что Бабич может вернуться на работу в администрацию президента на должность помощника или советника президента.



Напомним, что президент России Владимир Путин 30 апреля освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии. Вместо Бабича на эту должность был назначен Дмитрий Мезенцев.

