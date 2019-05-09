Нештатная ситуация на «Нижнекамскнефтехиме» ликвидирована

Сегодня утром на заводе бутилового каучука «Нижнекамскнефтехима» произошло ЧП. В 10.35 на установке ДБО-2 цеха №1319 в результате повышения вибраций турбокомпрессорного оборудования произошла штатная сработка противоаварийной защиты, что привело к останову сырьевого турбокомпрессорного агрегата с последующим сбросом сырья на факел.

Причиной сработки противоаварийной защиты стала разгерметизация кожуха вала с небольшой утечкой смазочных материалов, что при контакте с разгоряченными объектами привело к задымлению.

Нештатная ситуация была локализована в течение 7 минут. Пострадавших нет, угрозы взрыва и выброса вредных химических веществ в атмосферу нет.

Как сообщает пресс-служба предприятия, сотрудники МЧС отработали профессионально, персонал завода действовал по регламенту. Экономический ущерб минимальный. Установка переведена в безопасный режим.