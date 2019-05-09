Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой в слове «ответственность»

Резервный банк Австралии (RBA) выпустил более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов с ошибкой.

Ошибка была допущена в слове «ответственность» на английском в микротексте на лицевой стороне банкноты — в слове responsibility отсутствовала последняя буква, сообщает ТАСС со ссылкой на ABC. Ошибку обнаружил один из слушателей радиостанции Triple M.



Банкноты с ошибкой отпечатали в феврале 2018 года и спустя семь месяцев выпустили в оборот.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2019 года ЦБ обнаружил 8 911 поддельных купюр. Самой популярной осталась пятитысячная купюра — 6 220 подделок.

