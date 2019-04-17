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ЦБ зафиксировал рост фальшивых двухтысячных купюр

14:44, 17.04.2019
ЦБ зафиксировал рост фальшивых двухтысячных купюр
Фото: realnoevremya.ru

По итогам первого квартала 2019 года ЦБ обнаружил 8 911 поддельных купюр.

Самой популярной осталась пятитысячная купюра — 6220 подделок. Далее по популярности идут однотысячная (1835) и двухтысячная (680) купюры. Последние за весь прошлый год подделывали 384 раза. за прошлый Причем фальшивых 2-тысячных банкнот. Отмечается, что подделанные двухтысячные купюры отличает низкое качество, сообщает Банк России.

Также ЦБ обнаружил 523 поддельные банкноты иностранных государств, среди них доллары (449 штук), евро (64), юани (12) и один фунт стерлингов.

Напомним, по итогам 2018 году в России чаще всего подделывали купюру в пять тысяч рублей — было обнаружено 27 763 фальшивых купюр этого номинала.

ЭкономикаФинансы
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