ЦБ зафиксировал рост фальшивых двухтысячных купюр

По итогам первого квартала 2019 года ЦБ обнаружил 8 911 поддельных купюр.



Самой популярной осталась пятитысячная купюра — 6220 подделок. Далее по популярности идут однотысячная (1835) и двухтысячная (680) купюры. Последние за весь прошлый год подделывали 384 раза. за прошлый Причем фальшивых 2-тысячных банкнот. Отмечается, что подделанные двухтысячные купюры отличает низкое качество, сообщает Банк России.

Также ЦБ обнаружил 523 поддельные банкноты иностранных государств, среди них доллары (449 штук), евро (64), юани (12) и один фунт стерлингов.

Напомним, по итогам 2018 году в России чаще всего подделывали купюру в пять тысяч рублей — было обнаружено 27 763 фальшивых купюр этого номинала.