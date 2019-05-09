9 мая общественный порядок в России обеспечат более 20 тысяч сотрудников Росгвардии

На обеспечение общественного порядка и безопасности в российских городах во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, будут направлены 23 тысячи сотрудников Росгвардии сообщает ТАСС.

Об этом рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. Например, в Москве в мероприятиях, направленных на обеспечение общественной безопасности, будут направлены 5 тысяч росгвардейцев.

Напомним, 9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени (или же 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени) в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

С советской стороны капитуляцию принимал маршал Георгий Жуков. Со стороны союзников — заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами, маршал Королевских ВВС Великобритании Артур Теддер.

