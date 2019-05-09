Новости общества

01:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

74 года назад был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии

00:19, 09.05.2019
74 года назад был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии
Фото: ru.wikipedia.org

9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени (или же 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени) в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

С советской стороны капитуляцию принимал маршал Георгий Жуков. Со стороны союзников — заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами, маршал Королевских ВВС Великобритании Артур Теддер.

Напомним, в День Победы в Великой Отечественной войне в четверг, 9 мая, в Казани состоятся праздничные мероприятия.

В 8:00 на Арском кладбище пройдет торжественная церемония возложения цветов к воинским захоронениям и обелиску в память павших в годы войны. В 9:00 в парке Победы запланировано аналогичное мероприятие с участием первых лиц РТ.

В 10:00 на площади Тысячелетия начнется торжественное прохождение войск Казанского гарнизона. Старт акции «Бессмертный полк» намечен на 15:00.

ОбществоИстория
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров