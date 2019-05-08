Медведев о смерти Евгения Крылатова: «Его уход из жизни — большая утрата для отечественной культуры»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью композитора Евгения Крылатова. Текст размещен на странице Дмитрия Медведева во «ВКонтакте».



— Евгений Павлович Крылатов обладал по-настоящему редким дарованием, особым композиторским талантом. Он подарил миллионам людей удивительно красивые песни, наполненные искренностью, душевностью и теплотой. Многие анимационные и художественные фильмы невозможно представить без его оригинальной и выразительной музыки. Мелодии Евгения Крылатова знают и любят почти в каждой семье, на них выросло несколько поколений. Его уход из жизни — большая утрата для родных и близких, для отечественной культуры, для всех нас, — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, сегодня на 86-м году жизни скончался народный артист России, композитор Евгений Крылатов.

