В посольстве РФ в США считают, что Facebook игнорирует призывы провести консультации

Посольство РФ в США выступило с заявлением, что руководство соцсети Facebook не реагирует на призывы российского посольства провести консультации по ситуации, связанной с удалением десятков аккаунтов, которые якобы имеют отношение к России, сообщает ТАСС.

В посольстве уверены, что диалог, о котором идет речь, может предотвратить появление ошибок и недоразумений в некоторых примерах, с помощью которых эта соцсеть пытается представить Конгрессу свою решимость противостоять «российской угрозе». Один из примеров — Facebook, объясняя причину удаления определенного аккаунта, перевела на английский язык «МИД РФ" как «Министерство обороны Российской Федерации».

