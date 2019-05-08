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В ряде регионов ПФО прошли массовые эвакуации из-за сообщений о минировании

11:22, 08.05.2019
В ряде регионов ПФО прошли массовые эвакуации из-за сообщений о минировании
Фото: pixabay.com

В нескольких регионах Приволжского федерального округа эвакуировали торговые центры и организации из-за анонимных сообщений о минировании.

В частности, эвакуации прошли в Пермском крае, Башкирии и Удмуртии, пишет «Интерфакс».

Кроме того, были эвакуированы торговые центры и в других городах России. Среди них учреждения Владивостока, Красноярска, Кемерово, Екатеринбурга, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что эвакуирован ТЦ «Март» в центре Перми. Кроме того, анонимные сообщения о минировании поступили в ряд организаций и учреждений города.

Происшествия БашкортостанУдмуртия
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