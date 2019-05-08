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В Перми началась эвакуация из-за анонимных сообщений о минировании

09:50, 08.05.2019
В Перми началась эвакуация из-за анонимных сообщений о минировании
Фото: pixabay.com

В ряд организаций и учреждений Перми поступили анонимные сообщения о минировании.

Рассылка была произведена на электронную почту объектов в среду утром, 8 мая. Полицейские совместно с властями проводят проверку по данным фактам, рассказали в региональном Министерстве территориальной безопасности.

По информации в соцсетях, в настоящий момент эвакуирован ТЦ «Март» в центре города.

Напомним, последний раз анонимные сообщения о минировании зданий в Перми были получены в феврале этого года.

Общество
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