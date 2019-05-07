Премьеру второй части «Аватара» перенесли на год

«Аватар-2» покажут в кинотеатрах на год позже запланированного, а именно 17 декабря 2021 года, сообщает издание Variety.

Кроме того, изменены даты премьер всех последующих частей фильма. «Аватар-3» выпустят в декабре 2023 года, на 2 года ранее заявленного срока, «Аватар-4» — в 2025 году вместо 2024-го. Пятая часть фильма ожидается в декабре 2027 года. Изменение дат премьер связано с глобальными переменами в холдинге 21st Century Fox, эти активы приобрел Walt Disney.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Walt Disney закрыла сделку по приобретению большей части холдинга 21st Century Fox. Сумма сделки составила $71,3 млрд.

Компания получила кино— и телестудию 20th Century Fox, права на такие франшизы, как «Люди-Икс» и «Аватар», а также ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic.