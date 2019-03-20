Disney закрыл сделку по приобретению 21st Century Fox за $71,3 млрд
Компания Walt Disney закрыла сделку по приобретению большей части холдинга 21st Century Fox. Сумма сделки составила $71,3 млрд.
Так, компания получила кино- и телестудию 20th Century Fox, права на такие франшизы, как «Люди-Икс» и «Аватар», а также ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic, сообщает Associated Press.
Напомним, что в июне прошлого года Министерство юстиции США одобрило сделку по приобретению активов холдинга 21st Century Fox компанией Walt Disney.
Компания Walt Disney объявила о покупке 21th Century Fox в декабре 2017 года. Сумма сделки изначально составляла около 52,4 млрд долларов, однако потом стало известно, что конгломерат заявил о готовности заплатить $71 млрд.ОбществоКультура
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