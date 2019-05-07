Помощник министра труда Татарстана за 2018 год заработала больше, чем глава ведомства

Помощник министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Илнара Сафина за 2018 год задекларировала доход немногим более 9 млн рублей, что больше дохода главы ведомства Эльмиры Зариповой, заработавшей за прошлый год 8,7 млн рублей.



Отметим, что в декларации за 2017 год Илнара Сафина указала доход в размере 970 тыс. рублей.

Согласно сведениям о доходах за 2018 год, в собственности у Сафиной по-прежнему находится квартира площадью 64,1 кв. м. Кроме того, у помощника министра труда РТ имеется автомобиль Toyota Rav 4.