СМИ: Россия продолжает поставлять загрязненную нефть
В российском морском торговом порту Усть-Луга продолжают грузить загрязненную нефть на танкеры.
Содержание органического хлора в нефти все еще не соответствует нормам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Собеседник агентства в «Белтнефтехиме» сообщил, что пока неясно, когда возобновятся поставки чистой российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Ранее «Белнефтехим» констатировал, что поступление «грязной» нефти негативно отразится на всей нефтяной отрасли Белоруссии. В России же «Транснефть» предложила добывающим компаниям на несколько дней сократить добычу из-за инцидента с некачественным сырьем.
4 мая «Белнефтехим» подтвердил поступление качественной российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Сырье достигло линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Мозырь».ПромышленностьНефть
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