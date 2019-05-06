СМИ: Россия продолжает поставлять загрязненную нефть

В российском морском торговом порту Усть-Луга продолжают грузить загрязненную нефть на танкеры.

Содержание органического хлора в нефти все еще не соответствует нормам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Собеседник агентства в «Белтнефтехиме» сообщил, что пока неясно, когда возобновятся поставки чистой российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее «Белнефтехим» констатировал, что поступление «грязной» нефти негативно отразится на всей нефтяной отрасли Белоруссии. В России же «Транснефть» предложила добывающим компаниям на несколько дней сократить добычу из-за инцидента с некачественным сырьем.

4 мая «Белнефтехим» подтвердил поступление качественной российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Сырье достигло линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Мозырь».