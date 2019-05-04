Белоруссия подтвердила поступление качественной нефти по НП «Дружба»

Концерн "Белнефтехим" подтвердил поступление качественной российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Сырье достигло линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь".

"4 мая в 14:45 новая партия нефти вместе с разделительным устройством поступила на ЛПДС "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Персоналом аккредитованной лаборатории выполнен отбор проб из поступающей нефти и подтверждено ее соответствие стандарту", — цитирует ТАСС сообщение концерна.

В "Белнефтехиме" проинформировали, что, в соответствии с согласованным графиком, отгрузка поступившей нефти, соответствующей требованиям ГОСТа, начнется 5 мая.

"К переработке новой партии нефти ОАО "Мозырский НПЗ" приступит с 6 мая", — уточнили в концерне.

Ранее "Белнефтехим" констатировал, что поступление "грязной" нефти негативно отразится на всей нефтяной отрасли Белоруссии. В России же "Транснефть" предложила добывающим компаниям на несколько дней сократить добычу из-за инцидента с некачественным сырьем.