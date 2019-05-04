«Белнефтехим»: некачественная нефть из России подорвала всю отрасль в Белоруссии

Поступление некачественной российской нефти негативно скажется на всей нефтехимической отрасли Белоруссии. В «Белнефтехиме» призвали искать все возможности для дополнительной экономии.

Председатель госконцерна Андрей Рыбаков отметил, что уже утвержденные планы пмероприятий по экономии ресурсов должны считаться минимальными. По его словам, предприятия, входящие в концерн, должны «оптимизировать затраты, не обусловленные производственной деятельностью, а также активизировать работу всех подразделений по выявлению дополнительных резервов экономии».

На заседании также были подведены итоги деятельности концерна за первый квартал 2019 года. Отмечалось, что за этот период добыто 416 тысяч тонн нефти (рост на 0,7% к соответствующему периоду 2018 года). Белорусские НПЗ переработали 4,6 миллиона тонн нефти, что на 4,5% больше, чем в январе–марте 2018 года.