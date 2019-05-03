СМИ: «Транснефть» предложила сократить добычу нефти на фоне проблем с «Дружбой»

Россия уже в ближайшее время может сократить добычу нефти на 10%. С таким предложением вышла к нефтедобывающим компаниям «Транснефть», которая сейчас испытывает трудности из-за попадания загрязненного сырья в нефтепровод «Дружба».

«Транснефть» попросила сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая, пишет Reuters. Агентство утверждает, что это равно примерно 10% от общего объема добычи нефти в России и составит более 1 млн баррелей в день в течение следующих нескольких дней.

Напомним, что в апреле Белоруссия обратила внимание на поставки загрязненной нефти. Это привело к приостановке поставок российской нефти в Восточную Европу. Накануне, 2 мая, Минэнерго России и «Гомельтранснефть Дружба» сообщили, что проблема частично решена: из России на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» поступила чистая нефть