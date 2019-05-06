Песков не стал комментировать информацию о назначении Бабича в администрацию президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле остались удовлетворены работой экс-посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича.

При этом он отказался комментировать информацию о назначении Бабича в администрацию президента, сославшись на то, что Кремль не занимается анонсированием каких-то кадровых решений президента, пишет «Интерфакс».

Ранее «Ведомости» сообщили, что Михаил Бабич, которого президент России Владимир Путин отправил в отставку с поста посла России в Белоруссии, может перейти на работу в администрацию президента. Он может занять должность помощника или советника президента.

Вместо Бабича на должность посла России в Белоруссии был назначен Дмитрий Мезенцев.

