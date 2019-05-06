Климкин подаст в отставку после вступления Зеленского в должность президента Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что подаст в отставку после вступления в должность президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами, которую транслировал телеканал "Прямой".



«Меня никто не будет увольнять, потому что у нас должна быть политическая культура... То есть, конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю» — сказал Климкин.



Ранее сообщалось, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться до 3 июня.

