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Климкин подаст в отставку после вступления Зеленского в должность президента Украины

12:15, 06.05.2019
Климкин подаст в отставку после вступления Зеленского в должность президента Украины
Фото: commons.wikimedia.org / Mohammad Hassanzadeh

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что подаст в отставку после вступления в должность президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами, которую транслировал телеканал "Прямой".

«Меня никто не будет увольнять, потому что у нас должна быть политическая культура... То есть, конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю» — сказал Климкин.

Ранее сообщалось, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться до 3 июня.

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