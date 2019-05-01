Штаб Зеленского пояснил информацию о недвижимости его жены в Крыму

Жена избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена, действительно, приобретала недвижимость в Крыму, сообщает «РИА Новости».

Об этом сообщила пресс-служба штаба Зеленского. Отмечается, что недвижимость была приобретена в апреле 2013 года, "до незаконной аннексии Крыма", в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Недвижимость купили по рыночной цене. Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после того, как Крым будет возвращен в Украину.

До этого заявлялось, что жена Зеленского купила недвижимость в Крыму менее чем за половину рыночной цены.

Напомним, ранее сообщалось, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться до 3 июня.