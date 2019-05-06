В Перми 6 мая завершится отопительный сезон
В Перми подача отопления завершается 6 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии.
С настоящего момента теплоснабжающие организации должны приступить к последовательной остановке оборудования. В случае понижения температуры ниже +8°С коммунальщикам рекомендовано обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы.
Кроме того, управляющие компании и руководители ТСЖ обязаны информировать жильцов об окончании отопительного сезона и отключении систем отопления, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Уточняется, что коммунальные службы уже приступили к подготовке к следующему отопительному сезону, в том числе идет формирование графика проведения ремонтных работ в ряде объектов.
Напомним, ранее начальника департамента ЖКХ Перми уволили после прямого эфира губернатора в Instagram из-за срыва отопительного сезона в городе.Общество
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