Глава ЖКХ Перми может покинуть пост из-за срыва отопительного сезона

Начальник департамента ЖКХ Перми Сергей Романов может покинуть свою должность в ближайшее время.

Накануне губернатор Пермского края Максим Решетников на пресс-конференции на своей странице в Instagram заявил, что недоволен работой ведомства, в частности, из-за срыва отопительного сезона в городе.

«В отопительный сезон мы заходили, мягко говоря, не безболезненно. Предложил главе администрации Перми Дмитрию Самойлову серьезно подумать над кадровыми решениями в этой сфере», — заявил глава региона.

По информации «Коммерсанта» со ссылкой на источник, ранее Решетников уже критиковал работу Романова. В рамках совещания по поводу концессионного соглашения с Пермской сетевой компанией по муниципальным котельным приглашенный на него глава городского ЖКХ не смог ответить на вопросы. После этого губернатор якобы публично пообещал его уволить.

Напомним, в конце октября губернатор Пермского края поддержал идею по развитию каршеринга в регионе.