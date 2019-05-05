В России начали испытывать технику для суборбитального туризма

Частная компания «КосмоКурс», которая собирается оправлять туристов в суборбитальные полеты, начала первые испытания своей ракетно-космической техники.

«Мы начали испытания на прочность образцов огневой стенки двигателя: изготовили их и передали в лабораторию»,— рассказал генеральный директор компании Павел Пушкин, его цитирует "РИА Новости".

Ранее Пушкин сообщил, что космические туристы, которые оплатят место для полета на корабле «КосмоКурса», смогут взять в полет домашних животных. Первый полет с космическими туристами запланирован на 2025 год.

Напомним, ранее сообщалось, что первый в России частный космодром появится в Нижегородской области.