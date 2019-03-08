Российские космические туристы смогут взять в полет кошек и собак

Космические туристы, которые оплатят место для полета на российском корабле «КосмоКурса», смогут взять в полет домашних животных. Об этом заявил генеральный директор компании Павел Пушкин.

По его словам, если турист летит всей семьей, то ему позволят взять с собой животных, в том числе кошек и собак.

«Если турист летит всей семьей, то может взять с собой даже домашних животных. Другое дело, что животных нужно привязать к чему-то. С нашей стороны никаких препон нет. Хочешь индивидуальных условий — плати больше и выкупай место», — цитирует Пушкина «РИА Новости».

Стоит отметить, что первый полет с космическими туристами запланирован на 2025 год.

Ранее сообщалось, что российская ракета для космических туристов будет работать на этиловом спирте.