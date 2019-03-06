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ТАСС: первый в России частный космодром появится в Нижегородской области

06:44, 06.03.2019 1
ТАСС: первый в России частный космодром появится в Нижегородской области
Фото: mil.ru

Строительство первого в России частного космодрома планируется в Нижегородской области.

Предварительное соглашение о взаимодействии по этому вопросу уже подписано администрацией субъекта федерации и компанией «КосмоКурс», передает ТАСС со ссылкой на источник в региональных властях.

В настоящее время идет поиск территории для размещения объекта в области. Также проекту предстоит пройти процедуру согласования региона и конкретной площадки с «Роскосмосом» и рядом российских ведомств.

Официальной информации, которые бы подтверждали данные факты, пока нет.

Ранее сообщалось, что в Алькеевском районе Татарстана могут построить первый в России частный космодром. Стоимость проекта оценивалась в 40 млн долларов.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    Хорошо хоть в эту афёру наши не залезли.
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