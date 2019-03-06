ТАСС: первый в России частный космодром появится в Нижегородской области
Строительство первого в России частного космодрома планируется в Нижегородской области.
Предварительное соглашение о взаимодействии по этому вопросу уже подписано администрацией субъекта федерации и компанией «КосмоКурс», передает ТАСС со ссылкой на источник в региональных властях.
В настоящее время идет поиск территории для размещения объекта в области. Также проекту предстоит пройти процедуру согласования региона и конкретной площадки с «Роскосмосом» и рядом российских ведомств.
Официальной информации, которые бы подтверждали данные факты, пока нет.
Ранее сообщалось, что в Алькеевском районе Татарстана могут построить первый в России частный космодром. Стоимость проекта оценивалась в 40 млн долларов.Общество Татарстан
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