ТАСС: первый в России частный космодром появится в Нижегородской области

Строительство первого в России частного космодрома планируется в Нижегородской области.

Предварительное соглашение о взаимодействии по этому вопросу уже подписано администрацией субъекта федерации и компанией «КосмоКурс», передает ТАСС со ссылкой на источник в региональных властях.

В настоящее время идет поиск территории для размещения объекта в области. Также проекту предстоит пройти процедуру согласования региона и конкретной площадки с «Роскосмосом» и рядом российских ведомств.

Официальной информации, которые бы подтверждали данные факты, пока нет.

Ранее сообщалось, что в Алькеевском районе Татарстана могут построить первый в России частный космодром. Стоимость проекта оценивалась в 40 млн долларов.