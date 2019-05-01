Вице-мэра Пензы, обвиняемую по делу о злоупотреблениях, отпустили под подписку о невыезде

Суд принял решение отпустить под подписку о невыезде находившуюся с августа 2017 года под домашним арестом вице-мэра Пензы Ирину Ширшину, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ее обвиняют в мошенничестве, покушении на мошенничество, в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что она нарушила закон при выделении земельных участков.

Напомним, ранее сообщалось, что Пензенская область по итогам 2018 года заняла второе место в Приволжском федеральном округе по темпам роста зарплат.

В прошлом году, по данным Пензастата, средняя зарплата по региону составила 28795 рублей, что составляет 110,2% к уровню 2017 года.

Самая высокая зарплата зафиксирована в организациях финансовой и страховой сфер. Она составила 45406 руб. Самый высокий темп роста — в оптовой и розничной торговле (122%).

