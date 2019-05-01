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Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны, средняя прибавка составит около 10 тысяч рублей

13:27, 01.05.2019 1
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны, средняя прибавка составит около 10 тысяч рублей
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который направлен на увеличение пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В среднем прибавка составит 9,5 тысячи рублей. Закон позволит улучшить социально-экономическое положение участников Великой Отечественной войны, а также обеспечит повышение уровня пенсионного обеспечения названной категории лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае в России вступят в силу законы и постановления, согласно которым вырастут пенсии, часть застройщиков освободят от необходимости работать по схеме проектного финансирования, а также будет продлена амнистия капиталов.

Например, в начале мая вступает в силу постановление правительства, по которому надежных застройщиков освободят от необходимости использовать эскроу-счета.

ЭкономикаФинансыБюджетОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:10
    пространственно временные метки режима сбиты(.
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