Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны, средняя прибавка составит около 10 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который направлен на увеличение пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В среднем прибавка составит 9,5 тысячи рублей. Закон позволит улучшить социально-экономическое положение участников Великой Отечественной войны, а также обеспечит повышение уровня пенсионного обеспечения названной категории лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае в России вступят в силу законы и постановления, согласно которым вырастут пенсии, часть застройщиков освободят от необходимости работать по схеме проектного финансирования, а также будет продлена амнистия капиталов.

Например, в начале мая вступает в силу постановление правительства, по которому надежных застройщиков освободят от необходимости использовать эскроу-счета.

