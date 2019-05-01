Путин поздравил нового императора Японии

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому императору Японии Нарухито по случаю вступления на престол.



Путин отметил, что за последнее время отношения между Россией и Японией получили значительное развитие.

«Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог, взаимодействуют в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.



Глава государства выразил уверенность, что дальнейшее наращивание российско-японского сотрудничества в различных областях отвечает интересам народов и идет в русле упрочения международной стабильности и безопасности.



Также Владимир Путин пожелал Нарухито крепкого здоровья, благополучия и успешного многолетнего правления на благо жителей Японии.



Ранее в императорском дворце в Токио прошла церемония интронизации нового императора страны Нарухито. Императору вручили большую государственную и личную печати и регалии.

