Новости общества

12:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин поздравил нового императора Японии

11:56, 01.05.2019
Путин поздравил нового императора Японии
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому императору Японии Нарухито по случаю вступления на престол.

Путин отметил, что за последнее время отношения между Россией и Японией получили значительное развитие.

«Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог, взаимодействуют в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что дальнейшее наращивание российско-японского сотрудничества в различных областях отвечает интересам народов и идет в русле упрочения международной стабильности и безопасности.

Также Владимир Путин пожелал Нарухито крепкого здоровья, благополучия и успешного многолетнего правления на благо жителей Японии.

Ранее в императорском дворце в Токио прошла церемония интронизации нового императора страны Нарухито. Императору вручили большую государственную и личную печати и регалии.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров