В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито

В императорском дворце в Токио прошла церемония интронизации нового императора страны Нарухито.

Императору вручили большую государственную и личную печать и регалии: меч и драгоценную яшму. Третья регалия — металлическое зеркало — хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, передает NHK.



В церемонии участвовали премьер-министр страны Синдзо Абэ, члены правительства, главы двух палат парламента и судьи Верховного суда Японии.

В своем первом обращении к народу Нарухито поклялся в соответствии с Конституцией выполнять свои обязанности в качестве символа государства. Также император заявил, что будет стремиться к миру во всем мире.

Накануне японский император Акихито официально отрекся от престола спустя 30 лет правления. Наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны в 00.00 часов 1 мая по токийскому времени.

