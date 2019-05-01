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В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито

06:26, 01.05.2019
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито
Фото: commons.wikimedia.org

В императорском дворце в Токио прошла церемония интронизации нового императора страны Нарухито.

Императору вручили большую государственную и личную печать и регалии: меч и драгоценную яшму. Третья регалия — металлическое зеркало — хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, передает NHK.

В церемонии участвовали премьер-министр страны Синдзо Абэ, члены правительства, главы двух палат парламента и судьи Верховного суда Японии.

В своем первом обращении к народу Нарухито поклялся в соответствии с Конституцией выполнять свои обязанности в качестве символа государства. Также император заявил, что будет стремиться к миру во всем мире.

Накануне японский император Акихито официально отрекся от престола спустя 30 лет правления. Наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны в 00.00 часов 1 мая по токийскому времени.

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