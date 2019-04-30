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Японский император Акихито отрекся от престола

12:21, 30.04.2019 2
Японский император Акихито отрекся от престола
Фото: скриншот видео youtube.com

Японский император Акихито официально отрекся от престола спустя 30 лет правления. Церемонию, которая проходила в «Сосновом зале» императорского дворца, транслировал телеканал NHK.

«Я от всего сердца благодарен народу нашей страны за то, что он признал и поддерживал меня в качестве символа страны», — сказал Акихито.

Он также выразил надежду на то, что при новом императоре жители Японии и всего мира будут жить мирно и счастливо.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола. Премьер-министр страны выразил императору и императрице Митико признательность от имени японского народа.

Следующим императором станет старший сын Акихито — 59-летний наследный принц Нарухито, который вступит на престол 1 мая.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:34
    Какой прекрасный образец для подражания правителям
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    Анонимно 12:45
    Он номинальный правитель
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