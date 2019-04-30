Долгострой «Свея» в «Золотой середине» готовят к заселению

Фото: Гуландам Фатхуллина

Компания «Бриз» достроила 4-й дом в ЖК «Золотая середина». Еще 19 апреля 18-этажное строение на Четаева получило заключение о соответствии (ЗОС) в Гостройнадзоре РТ. Правда, еще не выдано разрешение на ввод дома в эксплуатацию, что обычно происходит вскоре после выдачи ЗОС.

Тем не менее, по словам активистов долгостроя, конкурсный управляющий «Свея» Андрей Урлуков уже готовится к проведению собрания, чтобы организовать передачу жилых помещений дольщикам.

Общая площадь жилого здания — почти 9 тыс. кв. метров, к заселению готовы 142 квартиры. «На прилегающей территории обустроена детская площадка, места отдыха и парковка. При реализации проекта застройщиком учтены требования доступности для маломобильных групп населения», — говорится в сообщении Госстройнадзора.



Дом начинала возводить фирма «Свей», а после ее банкротства «Бриз» выступил техническим заказчиком. Напомним, компания Андрея Белякова стала инвестором проблемной стройки на условиях безвозмездной передачи республикой земли в Аракчино.

