В Казани могут создать региональный Центр развития легкой атлетики

В Казани может появиться региональный Центр развития легкой атлетики. Об этом рассказал спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников.

По его словам, в конце мая в столице Татарстана планируется провести совещание по этому вопросу. Инициатива принадлежит президенту Федерации легкой атлетики России Дмитрию Шляхтину и министру спорта РТ Владимиру Леонову, передает ИА «Татар-информ».



«Зная потенциал Казани и Татарстана, мы хотели бы, чтобы этот город снова превратился в легкоатлетическую столицу России», — сказал Крупорушников.



Ранее сообщалось, что чемпионат России по легкой атлетике 2019 года может пройти в Казани или Чебоксарах. В итоге было принято решение провести турнир в Чебоксарах.

