Чемпионат России по легкой атлетике 2019 года может пройти в Казани или Чебоксарах

Чемпионат России по легкой атлетике 2019 года может принять Казань или Чебоксары. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.



«Пока кандидатами на проведение этого турнира являются Чебоксары и Казань. Мы считаем, что именно эти два города в состоянии провести 100-й чемпионат России на том уровне, который всем нам нужен», — сказал он.



Место и сроки проведение чемпионата станут известны в сентябре.

Казань последний раз принимала чемпионат России в 2018 году, Чебоксары — в 2016-м.

Ранее Международная федерация легкоатлетических федераций (IAAF) не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).