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Власти Венесуэлы планируют вдвое увеличить минимальную зарплату

09:45, 30.04.2019
Власти Венесуэлы планируют вдвое увеличить минимальную зарплату
Фото: pixabay.com

В Венесуэле в скором времени будет увеличена минимальная зарплата с 18 до 40 тысяч боливаров.

По официальному обменному курсу, данная сумма не превышает 8 долларов. Некоторым категориям работников также полагаются надбавки в размере 25 тысяч боливаров, что составляет около 4 долларов, передает издание El Nacional.

В настоящее время постановление о повышении зарплаты не опубликовано ни на одном официальном сайте правительства.

Напомним, ранее Гуаидо объявил о финальной стадии свержения президента Венесуэлы.

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